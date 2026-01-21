Охранители на столичното метро пият, спят и играят игри: "Метрополитен" иска МВР да провери (СНИМКИ)

"Метрополитен" ЕАД е изпратил запитване до Министерството на вътрешните работи (МВР) с искане за проверка на изнесената информация от общинския съветник от "Продължаваме промяната - Демократична България" Симеон Ставрев за скандално поведение на полицейската охрана в столичното метро. В сигнала му се посочваше, че е получил данни за полицаи, ангажирани с охраната на софийското метро, които "по време на дежурство спят, играят компютърни игри, а според информацията – в нощни смени се събират и употребяват алкохол".

Ставрев подчертаваше, че данните са непотвърдени, но бяха подкрепени със снимков материал.

От "Метрополитен" посочиха по-късно в своя позиция, че след получаване на отговор от МВР ще отговорят "официално" по темата.

Още: "Пият алкохол, играят игри и спят": Скандален сигнал за охраната на софийското метро (СНИМКИ)

Позицията на "Метрополитен"

""Метрополитен" ЕАД е стратегически обект от значение за националната сигурност на Република България и е част от критичната инфраструктура, затова - на основание чл. 92, ал. 1 от ЗМВР - охраната се извършва от служители на Министерство на вътрешните работи.

МВР осъществява охрана на тези обекти с полицейски органи, както и контрол върху дейността и изпълнение на служебните им задължения.

Сигурността на пътниците винаги е приоритет за "Метрополитен" ЕАД и се осъществява чрез 24-часово видеонаблюдение и бърза реакция при инциденти, съвместно с МВР", пишат в позицията си от управлението на столичното метро, без да се ангажират с директен отговор във връзка със сигнала.

Още: Без метро между "Сливница" и "Обеля" за половин година

Кой охранява метрото?

Припомняме, че метростанциите в столицата се охраняват само от полицаи от СДВР от пускането им в експлоатация, като тази услуга не е безплатна, а излиза около 30 милиона лева на година.

Миналата година имаше нужда държавата да отпуска допълнителни средства - през декември кабинетът "Желязков" даде още 13 млн. лева, за да обезпечи полицейската охрана на метрото.

Още: Мъж скочи на релсите и спря временно движението на метрото