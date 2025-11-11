Откриха нов образователен център в Самоков

Емоционално и вдъхновяващо бе официалното откриване на образователен център „Белчинско училище“ – място, което събира в себе си минало, дух и ново начало. Камен Пешов – човекът, който върна към живот училището в Белчин, сподели с вълнение: „Тук има история, има традиции. Именно образованието чертае широкия път на успешната реализация на децата. Радвам се, че съм възпитан в дух на уважение към корените, традициите и културното ни наследство.“ С думи на благодарност той отдаде признание на своето семейство и всички, които са повярвали в идеята и са я превърнали в реалност – в името на децата, на съхранените традиции.

Заместник-министърът на културата Тодор Чобанов подчерта, че е вдъхновяващо, когато училища се възраждат за нов живот. „Сградата не е просто културна ценност, тя ще бъде център на духовност. Благодарение на училищата България имаше своето Възраждане, за да я има и днес като част от голямото Европейско семейство. Той добави, че родът Пешови е ярък пример за достойни българи, които градят, обичат и пазят.

Кметът на община Самоков Ангел Джоргов изрази своята признателност и гордост:

„Съхраняването на духа и живота в Белчин е инвестиция не само в миналото, а и в бъдещето – откриват се работни места, ще се привличат туристи, ще се вдъхва нов живот на селото. Наред с комплекс ‘Цари мали град’ и възродените църкви, ‘Белчинското училище’ ще бъде притегателен център за образование и лагерен отдих.“

Той припомни, че през последните години в Самоков се реализират значителни инвестиции, които дават силен тласък за развитие – сред тях и пистата „Лара“, отново дело на семейството Пешови.

Камен Пешов удари първия училищен звънец и подари на директорката на училището Валентина Петрова символичния ключ и първото издание на „Рибния буквар“ на д-р Петър Берон. „Традицията не е нещо старо или заключено в сандък – тя е жива, когато се предава нататък”, подчерта г-жа Петрова.

Празничната церемония завърши с богата фолклорна програма с участието на гайдарски състав, ФТА „Самоков“ и детска вокална група „Белчинче“ – с усмивки, звън и надежда, че духовността и знанието винаги ще имат свой дом в Белчин.