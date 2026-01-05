Отвориха пътищата към Витоша

Пътищата в Природен парк "Витоша" в кв. "Драгалевци" към хижа "Алеко" и кв. "Бояна" – местност Златни мостове са отворени за движение. Двете трасета бяха временно затворени поради силния вятър с пориви, съобщиха от Столичната община. Градският транспорт се движи нормално, своите маршрути изпълняват всички линии до Витоша – 61, 63 и 66.

ОЩЕ: Близо 100 сигнала в София заради вятъра: Паднали дървета, клони и билбордове

През последното денонощие екипите на дирекция "Аварийна помощ и превенция" към Столичната община са реагирали на 83 сигнала, от които над 30 за паднали клони и дървета. Днес шест аварийни екипа продължават работа и реагират на сигнали, информират от Общината.

Екипите на Столична община следят обстановката в реално време и при необходимост ще бъдат предприети действия за гарантиране на безопасността на хората.

Припомняме, че жена загина вследствие на паднало дърво върху движеща се кола на Витоша на 3 януари.

ОЩЕ: След убитата от паднало дърво жена: Затварят пътищата към Витоша

Лоши са условията за туризъм в планините, съобщиха по-рано от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския червен кръст (БЧК). Времето е облачно, мъгливо, на места превалява дъжд, който се очаква да преминава в сняг. По откритите части и билата духа силен, до бурен вятър. Температурите варират от минус 2 до 0 градуса.