Нов обрат: Терзиев спира проекта за небостъргача в "Младост"

До края на деня ще върна за повторно разглеждане от Столичния общински съвет (СОС) решението за изграждането на 22-етажна сграда в "Младост" по целесъобразност. Това заяви кметът на София Васил Терзиев. Днес е крайният срок, в който градоначалникът може да върне решението за изграждане на 22-етажна сграда в "Младост", което беше взето на миналата сесия на СОС.

Терзиев заяви, че ако решението отново бъде прегласувано от СОС, "няма повод за притеснение, тъй като проектът е законосъобразен".

"Икономическият интерес на Общината е добре застъпен, предвид обезщетението, което ще бъде получено", каза той и добави, че подозренията на "Спаси София" за "22 етажа корупция" и "80 млн. евро печалба" нямат нищо общо с реалността. "Общината не е ощетена, но въпросът е около ефекта върху транспортната и социалната инфраструктура, които са предизвикателства за района", каза той.

Докладът беше внесен от кмета на район "Младост" Ивайло Кукурин за учредяването на правото на строеж на 75-метрова сграда с близо 60 000 кв. м разгърната застроена площ на общински терен в район "Младост" срещу обезщетение в равностойни обекти.

На 12 май граждани излязоха на протест и затвориха движението по бул. "Александър Малинов" срещу строежа.