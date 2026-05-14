Спорт:

Нов обрат: Терзиев спира проекта за небостъргача в "Младост"

14 май 2026, 12:56 часа 516 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Нов обрат: Терзиев спира проекта за небостъргача в "Младост"

До края на деня ще върна за повторно разглеждане от Столичния общински съвет (СОС) решението за изграждането на 22-етажна сграда в "Младост" по целесъобразност. Това заяви кметът на София Васил Терзиев. Днес е крайният срок, в който градоначалникът може да върне решението за изграждане на 22-етажна сграда в "Младост", което беше взето на миналата сесия на СОС.

Терзиев заяви, че ако решението отново бъде прегласувано от СОС, "няма повод за притеснение, тъй като проектът е законосъобразен".

ОЩЕ: Обрат за небостъргача в "Младост": Общината вади нов план

"Икономическият интерес на Общината е добре застъпен, предвид обезщетението, което ще бъде получено", каза той и добави, че подозренията на "Спаси София" за "22 етажа корупция" и "80 млн. евро печалба" нямат нищо общо с реалността. "Общината не е ощетена, но въпросът е около ефекта върху транспортната и социалната инфраструктура, които са предизвикателства за района", каза той.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Докладът беше внесен от кмета на район "Младост" Ивайло Кукурин за учредяването на правото на строеж на 75-метрова сграда с близо 60 000 кв. м разгърната застроена площ на общински терен в район "Младост" срещу обезщетение в равностойни обекти.

ОЩЕ: "Спаси София" иска Терзиев да спре проекта за небостъргача в "Младост"

На 12 май граждани излязоха на протест и затвориха движението по бул. "Александър Малинов" срещу строежа.

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Небостъргач Младост Спаси София Васил Терзиев Ивайло Кукурин
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от София
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес