Петровден и събор се проведоха в село до Костинброд

Петровден и събор се проведоха в село Царичина, Община Костинброд.На 5 юли 2026 година, по повод храмовия празник на параклиса „Св. св. Петър и Павел“ /29 юни/ и традиционния събор на село Царичина, бе раздаден курбан за здраве, благоденствие и благополучие. Празничен водосвет за здраве отслужи отец Георги Михнев от храм „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Костинброд, който благослови и поръси всички жители и гости на селото.

Сред присъстващите на празника бяха г-н Трайко Младенов – кмет на община Костинброд, г-н Борислав Борисов – кмет на село Петърч, г-жа Искра Димитрова – кмет на селата Градец и Царичина, г-жа Цветелина Борисова – директор на ДГ „Радост“, г-жа Бистра Боянова – началник отдел „Образование, младежки политики, спорт, култура и социални дейности“, представители на Пенсионерски клуб „Люляк“, както и множество жители и гости на село Царичина.

Храмовият празник за поредна година събра родове, близки, приятели и гости, които заедно споделиха празничната трапеза, обединени от вярата, християнските ценности и уважението към българските традиции.

Празничната програма продължи с много песни, хора и веселие в центъра на селото, където всички присъстващи се насладиха на празничната атмосфера.

Домакините на курбана, семейство Павлови, се бяха погрижили да не липсва нищо за всички присъстващи и посрещнаха с внимание и гостоприемство своите гости. В знак на признателност и уважение те подариха на кмета на община Костинброд г-н Трайко Младенов портрет на Апостола на свободата Васил Левски – символ на родолюбието, националното достойнство и непреходните български ценности.

Честит празник на село Царичина!

Нека има здраве, мир, благоденствие и благословение във всеки дом!