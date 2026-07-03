Отрови във въздуха на София след голям пожар: Признание, че още не всичко е измерено (СНИМКИ)

С мобилна станция не могат да бъдат измерени всички токсични вещества, отделени при горенето на пластмаса. Това потвърди пред Actualno.com инж. Марин Маринов, директор на дирекция "Климат, енергия и въздух" към Столична община (СО), във връзка с все още тлеещия пожар в двете халета на фирмата за преработка на отпадъци от опаковки "Екобулпак" в непосредствена близост до София. Той пламна в сряда, 1 юли. Вчера между 9 и 12 ч. беше отчетено повишено ниво на фини прахови частици, азотен диоксид и бензен от мобилната станция на СО.

Макар че още вчера следобед показателите са се подобрили, а и днес тенденцията се запазва, от общината призоваха за ограничаване на заниманията на открито в училища и детски градини, както и за затваряне на прозорци и ограничаване на активността навън. Мерките важат за район "Люлин" и за съседните райони, потвърди инж. Маринов пред медията ни, но в цяла София жители се оплакват. СО обърна особено внимание на рисковите групи - деца, бременни жени и хора с хронични заболявания, които трябва да избягват активност навън и днес, гласи препоръката: Пожарът в София: Качеството на въздуха се е влошило, общината с препоръки към жителите (ВИДЕО).

Снимка: БГНЕС

Няма завишени показатели

"Моментните показатели се подобряват. Мерките, които взехме вчера, бяха поради несигурност дали днес няма да се случи същото, което се случи и вчера, тъй като вчера между 9:00 и 12:00 часа показателите се влошиха и ние предприехме действия за информиране на гражданите. Но към момента показателите се подобряват. Няма завишени показатели нито на фини прахови частици, нито на бензен, който вчера установихме. Няма тенденция към влошаване. Следим постоянно", каза инж. Маринов.

Причината за промяната в оценката вчера е, че вятърът е спрял да движи въздушните маси и димът се е спуснал към приземния слой. "Всички видяхме ефекта. Ние наблюдавахме 2-3 часа, че се задържа тази тенденция, и реагирахме. Но истината е, че след като реагирахме, положението се подобри – разнесе се и в следобедните часове нямаше вече никакъв риск за гражданите. Но все пак приехме тези мерки, защото не знаехме какво ще бъде в днешния ден", обясни той.

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Остават ли неизмерени ключови показатели от токсични вещества?

Тъй като при изгарянето на пластмаса се отделят токсични вещества като бензен, диоксини и фурани, също и въглероден монооксид, количеството на тези вещества може ли да се измери с мобилните станции на общината и на РИОСВ, или се извършва само в специализирана лаборатория? Този важен въпрос е на дневен ред във връзка с изявлението на РИОСВ-София от 2 юли, че не е отчетено замърсяване на атмосферния въздух и няма опасност за гражданите вследствие на пожара.

Снимка: БГНЕС

"Можем да измерим само бензен", призна инж. Маринов. "Останалите не могат да бъдат измерени чрез мобилна станция. Мери се по съвсем друг начин, вземат се проби и се мерят в лаборатория, която дава резултати до седмица-две". Добави, че не може да потвърди дали от РИОСВ са започнали вече такъв анализ, както и какво обхваща той.

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Заради противоречивата информация, която дават отговорните институции във връзка с пожара и замърсяването на въздуха, се обърнахме и към Регионалната инспекция по околната среда и водите в столицата. Оттам поискаха въпросите ни да бъдат изпратени в писмен вариант. Ще ви информираме своевременно, когато получим отговорите на следните питания:

Каква е моментната ситуация с качеството на въздуха в София заради пожара и има ли опасност за здравето на населението? Тъй като при изгарянето на пластмаса се отделят токсични вещества като бензен, диоксини и фурани, въглероден монооксид, количеството на тези вещества може ли да се измери с мобилните станции на РИОСВ, или се извършва само в специализирана лаборатория? Разполагате ли с данни от измерванията на тези и други вещества и ако да, с какви? Ако задължително се извършва в лаборатория, започнал ли е вече анализ и кога се очаква да е готов? За кои вещества важи той?

И днес ще се гаси пожар

От Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) заявиха пред Actualno.com, че пожарът в халетата на "Екобулпак" все още не е угасен. През целия ден (днес, 3 юли) ще се доизгасят отделни огнища. Има 4 автомобила на място. По последна информация – отпадъците в двора са загасени, остават само тлеещи остатъци вътре, под навеса. Не става ясно защо гасенето продължава толкова дълго, но се предполага, че е заради неблагоприятните условия.

Снимка: БГНЕС

"В момента няма как да бъде казано каква е причината за пожара, защото след като приключи самият пожар, ще започнат експертизи по разследване", добавиха от пресцентъра на пожарната.

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Оттам не успяха да отговорят на въпроса ни дали може да се потвърди неофициалната информация, че в противопожарните хидранти пред халетата е липсвала вода при първоначалното гасене в сряда, 1 юли. В различни медии, включително в БНТ, се появиха данни, че пуснатите в експлоатация през настоящата година хидранти се оказали със слабо налягане.

"Това може да го каже само фирмата - "Екобулпак", посочиха от пожарната. Затова зададохме въпроса към компанията и очакваме отговор.