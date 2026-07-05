Фолклорният фестивал „Арно оро“ отново събра любителите на традициите в село до Самоков

Фолклорният фестивал „Арно оро“ отново събра любителите на българските традиции в Долни Окол, Община Самоков. Село Долни Окол отново се превърна в сцена на българския фолклор, като посрещна четвъртото издание на фестивала „Арно оро“. Само четири години след създаването си той вече е сред утвърдените културни събития в община Самоков, привличайки все повече участници и гости от различни краища на страната. Организатор на празника е НЧ „Васил Левски 2020“ – Долни Окол с подкрепата на Община Самоков и Инициативния комитет към селото.

Фестивалът беше открит от кмета на община Самоков инж. Ангел Джоргов, който поздрави организаторите за отдадената работа и подчерта ролята на най-младото читалище в общината, което само за няколко години се превърна в двигател на активен културен живот.

В приветствието си кметът акцентира и върху потенциала на района на Околите, който през летните месеци многократно увеличава населението си. Именно затова Община Самоков продължава да инвестира в развитието му, включително чрез основния ремонт на пътя през Горни и Долни Окол.

Богатата фолклорна програма, кулинарната надпревара „Вълшебствата на картофа“ и многобройните участници превърнаха „Арно оро“ в истински празник на българските традиции и още веднъж доказаха, че когато местната общност работи с желание и любов, резултатите са впечатляващи.

С всяко свое издание фестивалът надгражда постигнатото и утвърждава Долни Окол като място, в което българските традиции продължават да се пазят и представят пред все по-широка публика.