"Приоритет само на хартия": Клисурски алармира за липса на средства за детската болница

Дълбоко безпокойство от липсата на финансова подкрепа за София в проекта за държавен бюджет за 2026 г., което поставя под риск стратегически национални обекти и сигурността на гражданите изрази заместник кметът по финанси на столицата Георги Клисурски. Освен пълното отсъствие на средства за Националната детска болница, бюджетната рамка игнорира финансирането на Софийския околовръстен път, създава предпоставки за административен произвол чрез промяна в инвестиционната програма за общините и не адресира забавените разплащания към София в размер на близо 30 млн. евро.

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"Приоритет само на хартия"

Въпреки че изграждането на болницата е заложено като стратегическа цел в управленската програма, в бюджетната прогноза за следващите три години липсва каквото и да е финансиране за обекта.

"Ние, като община, вече правим отчуждавания на имотите за терените, за прокарване на общинския път от Околовръстното до детската болница и за самия терен на болницата. Вече изплащаме обезщетения на собствениците, за да може този проект да се реализира. Същевременно виждаме как държавата не залага никакви средства за детската болница не само през 2026 г., а и през 2027 и 2028 г. Те явно не предвиждат нито едно евро за детската болница до 2028 г.", каза Клисурски.

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Липса на връзка към болницата

Клисурски обърна внимание, че липсата на средства за югозападната дъга на Околовръстното - от Бояна до Люлин, пряко засяга достъпа до бъдещото лечебно заведение.

"Това е национален обект, който засяга трафика на половин милион софиянци, включително и трафика за детската болница. Пак няма предвидени средства нито за 2026-а, нито за 2027-а, нито за 2028-а, въпреки че държавата пое ангажимент", каза той.