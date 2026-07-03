Наградиха Община Костинброд с две престижни отличия

Кметът на община Костинброд Трайко Младенов и заместник-кметът Александър Ненов взеха участие в националната конференция на Асоциацията на българските градове и региони (АБГР) на тема „Изграждане на устойчиви общности чрез иновации и местни решения в общините и регионите“, която се проведе на 2 и 3 юли 2026 г. в Сапарева баня. Форумът събра представители на местната власт, държавни институции, академичните среди, бизнеса и експерти, които обсъдиха актуални теми, свързани с дигитализацията на общините, киберсигурността, развитието на социалните услуги, енергийните общности и устойчивото регионално развитие.

Конференцията беше открита под егидата на председателя на АБГР Ергин Ермин, а програмата включваше три тематични панела, посветени на технологиите за по-добро управление и сигурност, социалните услуги и социалните предприятия, както и ролята на местната енергия като ресурс за развитие.

Кулминация на събитието беше официалната церемония по връчването на Годишните награди на АБГР 2026, организирана по повод 22-годишнината от създаването на Асоциацията на българските градове и региони.

Община Костинброд беше отличена с две престижни награди:

Трайко Младенов беше удостоен с наградата в категория „Интегрирани териториални инвестиции 2026“.

Александър Ненов получи наградата в категория „Заместник-кмет на община 2026 г.“ за Западна България.

Тези отличия са висока оценка за последователната работа на ръководството на Община Костинброд в реализирането на устойчиви политики, модерни управленски решения и успешни проекти, насочени към развитието на общината и подобряването на качеството на живот на нейните жители.

Получените награди са признание както за професионализма и ангажираността на екипа на общинската администрация, така и за активната роля на Община Костинброд в развитието на местното самоуправление и регионалното сътрудничество.

Двете отличия от Годишните награди на АБГР 2026 са повод за гордост и още една мотивация да продължим да работим за развитието на община Костинброд, с грижа към хората, устойчиви инвестиции и модерно местно управление. Поздравления за кмета Трайко Младенов и заместник-кмета Александър Ненов за заслуженото признание!