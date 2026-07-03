Кабинетът "Радев":

София настоява за промени в Бюджет 2026: Искане от бившия финансов министър Клисурски

03 юли 2026, 12:27 часа 710 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
София настоява за промени в Бюджет 2026: Искане от бившия финансов министър Клисурски

Столична община изразява категорична позиция относно проектозакона за държавния бюджет за 2026 г., настоявайки за промени в четири ключови направления - финансирането на общинските инфраструктурни проекти, обезпечаването на градския транспорт, създаването на фонд за нови училища на едносменен режим и осигуряването на средства за Софийския околовръстен път и Националната детска болница.

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"Без тези корекции е застрашена стабилността на критични системи, обслужващи близо 2 млн. български граждани. Държавният бюджет е сред най-важните закони в страната, защото именно в него си личат приоритетите на правителството. Призоваваме кабинета да отговори на нуждите на хората и бизнеса в Бюджет 2026, каза зам.-кметът по финанси на Столична община и бивш служебен финансов министър Георги Клисурски.

Ревизия на Инвестиционната програма за общински проекти

От Общината изразява сериозно безпокойство относно предлаганата промяна в модела на финансиране на общинските проекти. Досега Народното събрание одобряваше конкретен списък с обекти и суми, което гарантираше публичност и прозрачност. Новата система предвижда МРРБ еднолично да „избира“ проекти от миналогодишния списък.

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В проектозакона липсват каквито и да било критерии и срокове, по които МРРБ ще подбира проектите, което създава реален риск от субективни решения и произвол.

Общината вече е депозирала редица искания за споразумения към МРРБ, по които няма движение. Новият механизъм поставя под въпрос дали София няма да бъде ощетена при подбора.

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Будят тревога и текстовете, които взимат предвид само сумите за финансиране, необходими през 2025 г., но не и през 2026 г. и 2027 г.. 

Предотвратяване на криза в градския транспорт

Столична община алармира за структурен дефицит, който поставя под риск нормалното движение на градския транспорт, ако държавата не вземе адекватно участие. В проектобюджета липсват средства за обезпечаване на транспортната система в столицата:

  • 13,6 млн. евро за необходимото държавно съфинансиране по Европейския регламент за обществен превоз на пътници (1370/2007).
  • 11,8 млн. евро за охрана на метрото от МВР (пряк ангажимент на държавата за обект от националната сигурност).

Целева програма за училищна база

Въпреки заявките на кабинета „Радев“ за модернизация на образованието, в проектобюджета липсва финансово обезпечаване за разширяване на училищата в големите градове. София настоява за стартиране на национална програма (2026–2030 г.) от 500 млн. евро за общините Столична, Пловдив, Варна и Бургас. Тя ще позволи на 46-те училища в столицата, работещи на две смени, да преминат към едносменен режим, за което държавата е задължила общините, но не е осигурила средства. София изразява и остро несъгласие с евентуалната отмяна на чл. 281 от ЗПУО, гарантиращ, че средствата за образование са обвързани с процента от БВП на съответната община.

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Софийския околовръстен път и Националната детска болница

Столична община намира за притеснително пълното отсъствие на средства за югозападната дъга на Околовръстния път в разчетите за следващите три години. Общината подчертава, че този проект е жизненоважен не само за облекчаване на трафика, но и за осигуряването на бърз достъп на линейки и родители до бъдещата Национална детска болница.

Липса на средства за болницата: Въпреки че изграждането на лечебното заведение е заложено като стратегически национален приоритет в програмата на кабинета, общината изразява сериозна тревога, че в проектобюджета липсва конкретно финансово обезпечаване за болницата.

Риск от „приоритети на хартия“: София настоява обектът да бъде включен в бюджетните прогнози за 2026, 2027 и 2028 г., за да не остане достъпът до здравеопазване за децата на България само предизборно обещание без осигурен ресурс за реализация.

Столична община напомня, че над 40% от брутния вътрешен продукт на България се създава в София, съответно - адекватната подкрепа за града е предпоставка за икономическото здраве на цялата страна.

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Столична община Училища Инфраструктура Градски транспорт Бюджет 2026 Георги Клисурски
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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