Обновеното педиатрично отделение в МБАЛ – Елин Пелин отвори врати

„Ако до всяко добро същество застане поне още едно…“ Понякога точно така започват най-красивите истории. С една идея. С една подадена ръка. После към нея се присъединява още една. И още една… Докато доброто престане да бъде личен избор и се превърне в сила. Днес една такава кауза отвори вратите на обновеното педиатрично отделение в МБАЛ – Елин Пелин.

Зад тези врати стоят месеци труд, стотици часове доброволна работа, безброй срещи, разговори, решения и хора, които не се отказаха. Дарители, доброволци, партньори, приятели, екипът на МБАЛ – Елин Пелин, Фондация „За Доброто“ и Община Елин Пелин доказахме, че когато каузата е за децата, най-важно е човешкото сърце.

Благодарим на всеки, който повярва в тази кауза и остави частица от себе си в нея. Защото доброто е заразно...То повлича добро!

А всяко елинпелинче заслужава да бъде посрещнато с грижа, спокойствие и обич.