Мият транспортния подлез при НДК, затварят го тази нощ

Столична община възлага да се мие транспортният подлез при Националния дворец на културата (НДК) на бул. „Ген. Скобелев“ тази нощ от 00:30 ч. до 04:30 ч. с цел минимално затруднение на трафика и безопасно изпълнение на дейностите, съобщиха от пресцентъра на Общината. По време на миенето ще бъде въведена временна организация на движението, като в посочения часови диапазон ще бъде забранено влизането на пътни превозни средства в транспортния подлез на бул. „Ген. Скобелев“ при НДК. С цел осигуряване на безопасността и нормалното протичане на дейностите ще бъдат поставени необходимите пътни знаци за временната организация на движението. Още: Ключов подлез в София е в лошо състояние – ремонтът се бави

Гледаме в реално време какво прави общината

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Миенето на транспортните подлези е част от регулярните дейности по поддържане на чистотата на уличната мрежа и добрия облик на градската среда, посочват от СО. Столичният инспекторат осъществява контрол на терен и призовава шофьорите да се съобразяват с въведената временна организация на движението и да шофират с повишено внимание. Още: Ремонтират подлеза пред Централна гара

В сайта на Столичния инспекторат се открива нова секция “Мониторинг“, където гражданите ще могат всекидневно да проследяват какви дейности се извършват на територията на всеки район – от сметосъбиране и сметоизвозване до миене, метене и поддържане на обществените пространства, съобщиха от СО. Целта е да се постигне по-голяма прозрачност и по-ефективен контрол върху дейностите по чистота в града. Още: Кола "паркира" в подлеза на Орлов мост (СНИМКИ)