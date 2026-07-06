Община Божурище номер 1 по създадени и реализирани проекти в МРРБ

Община Божурище е първенец по създадени и реализирани проекти в МРРБ. "Само в това Министерство на регионалното развитие имаме 39 проекта, а в това число не включваме всички останали проекти за нови сгради на училища, детски градини, улично осветление, водопроводи, програма за саниране, пътища по ДФЗ и редица други", написа кметът на Община Божурище Георги Димов в социалната мрежа Фейсбук.

По думите му тази информация ясно показва, че Община Божурище върви с размах към своето положително развитие. "Не търсим оправдания, че всички тези проекти ги изпълняняваме без да има дори и авансово плащане от МРРБ. Фирмите работят без да са получили плащания по договорите, защото както сами виждате все още нямаме и бюджет, но въпреки това пътя на махала Бобен, пътя за квартал Черна Бара, меджублокови пространства, улици в града и селата са изпълнени към днешна дата, а и тепърва започваме да изпълняваме редица нови обекти в цялата община!", коментира Димов.

Според него така се работи, въпреки всички неблагоприятни фактори и явления, ние продължаваме да създаваме и не спираме да намираме решения и нещата както сами виждате определено се случват. Така ще бъде и занапред!, гарантира кметът на Община Божурище.

Той допълни, че Община Божурище води класацията с 39 проекта в цалата Софийска област. Това са само проекти по МРРБ, а както съм написал и по горе, имаме и още други проекти по министерства и програми с европейско и държавно финансиране!, написа още Димов.