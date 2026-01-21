"Пият алкохол, играят игри и спят": Скандален сигнал за охраната на софийското метро (СНИМКИ)

Скандален сигнал за работата на полицейската охрана в софийското метро беше публично огласен от общинския съветник от "Продължаваме промяната - Демократична България" Симеон Ставрев. Става дума за твърдения, които поставят под въпрос не просто дисциплината на отделни служители, а ефективността на контрола в обект от значение за националната сигурност.

"Получих сигнал със сериозни твърдения за полицаи, ангажирани с охраната на софийското метро, които по време на дежурство спят, играят компютърни игри, а според информацията – в нощни смени се събират и употребяват алкохол", заявява Ставрев. Той изрично уточнява, че информацията към момента е непотвърдена, но е подкрепена със снимков материал и по думите му е "твърде сериозна, за да бъде подмината с мълчание".

В отговор на сигнала общинският съветник обявява, че още същия ден е изпратил официални въпроси до "Метрополитен". "Изпращам официални въпроси с искане за конкретна информация: колко полицаи охраняват метрото, какви са задълженията им, на какви смени работят, кой ги контролира и как се осъществява реалният надзор върху изпълнението на служебните им функции", посочва той. Очакването му е за писмени и конкретни отговори, "а не общи приказки".

Според Ставрев причината за незабавната му реакция е свързана със статута на метрото. "Софийското метро не е мол или квартален паркинг, а обект от значение за националната сигурност", подчертава той и напомня, че с постановление на Министерския съвет "Метрополитен - София" е определен като стратегически обект. По думите му сигурността там не може да бъде формалност, а въпрос на живот, обществен ред и държавна отговорност.

Кой охранява метрото?

Припомняме, че метростанциите в столицата се охраняват само от полицаи от СДВР от пускането им в експлоатация, като тази услуга не е безплатна, а излиза около 30 милиона на година. Миналата година имаше нужда държавата да отпуска допълнителни средства - рез декември кабинетът "Желязков" даде допълнителни 13 млн. лева, за да обезпечи полицейската охрана на метрото.

В поста си в социалните мрежи Ставрев предупреждава, че ако дори част от подадения сигнал се окаже вярна, последиците излизат далеч извън рамките на дисциплинарно нарушение. "Това означава не просто дисциплинарен проблем, а тежък институционален провал – компрометирана охрана, риск за пътниците и разхищение на публични средства", заявява Ставрев, като допълва, че става дума за пари, които гражданите плащат, "за да има сигурност, а не спящи дежурни".