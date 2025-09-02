Пускат движението на мястото на катастрофата с трамвая в София, подлезът е като ударен от бомба (СНИМКИ)

Вече всичко е разчистено на мястото на бруталната катастрофа с трамвай при посолството на Румъния в София, която стана в тъмните часове на 2 септември. Движението по ул. "Цар Иван Асен II" ще бъде пуснато всеки момент, съобщи около 14 ч. днес кметът на район "Средец" Трайчо Трайков. "Благодаря на екипите на Аварийна помощ и превенция, Столичен електротранспорт, полицията, Столичен инспекторат и работниците от строежа на детската ни ясла в съседство", написа той в профила си във Facebook.

Снимка: Facebook.com/Traicho Traikov

Катастрофата с трамвая и щетите

След като отговорният ватман явно оставил трамвая без надзор, друго лице го е подкарало, развило е много висока скорост, а така превозното средство е помело поне 7 автомобила. Няма жертви и пострадали - като по чудо. Има и големи щети по подлеза на бул. "Ситняково". Уличен стълб е спрял двете мотриси да стигнат до жилищен блок.

"Най-важното - курбан трябва да се направи, че при цялата тази катастрофа и разрушение се е минало без драскотина! Дори и натиснатото дръвче може би ще оцелее", написа Трайков.

Снимка: Facebook.com/Traicho Traikov

"Ясни са доста детайли"

Прокуратурата вече действа по случая. Кметът Васил Терзиев обяви, че е разпоредил проверка на "Столичен електротранспорт" и е изискал пълна информация от ръководството, включително преглед на записите от камерите в трамвая.

"Вече са ясни доста детайли за инцидента, които от прокуратурата помолиха засега да не се споделят. Очакваме обаче, когато целият пъзел бъде подреден, да има пълна прозрачност по случая, така че всички поуки да бъдат извлечени и приложени в практиката, всички виновни да бъдат наказани и всички щети да бъдат покрити", добави кметът на район "Средец".

Снимка: Facebook.com/Traicho Traikov

В района се възстановява пострадалата инфраструктура

"Колегите от района, на които възложих да започнат работа по възстановяване на пострадалата инфраструктура, вече действат. Входът на подлеза, който е посрещнал летящите мотриси, е като след удар с бомба - разбит бетон, скъсана армировка, натрошени гранитни плочи. И добре че е бил той, за да предпази жилищния блок в непосредствена близост. От най-близките апартаменти сутринта са чули силен грохот и добре е, че с това се е разминало. Пометени са цяла редица автомобили и можеха да са и повече, ако паркираният бус не беше със завъртян надясно волан", добави Трайков.

Снимка: Facebook.com/Traicho Traikov

"Малкият дявол беше на днешния втори септември, но това не беше природно бедствие, а причинено от човешка глупост и безотговорност, тук ни е големият проблем", завърши той.

