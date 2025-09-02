"Ръка посяга и бута лоста": Председателят на столичната транспортна комисия видя външна намеса в катастрофата с трамвая

"Записът от кабината на ватмана показва ръка, която посяга и бута скоростния лост на трамвая". Така Иван Таков, който е председател на Постоянната комисия по транспорт и пътна безопасност и на групата на местна коалиция "БСП за България" в Столичния общински съвет, разкри подробности за катастрофата с трамвай при посолството на Румъния в София, която стана в тъмните часове на 2 септември.

След като отговорният ватман явно оставил трамвая без надзор, друго лице го е подкарало, развило е много висока скорост, а така превозното средство е помело поне 7 автомобила. Няма жертви и пострадали - като по чудо. Има и големи щети по подлеза на бул. "Ситняково". Уличен стълб е спрял двете мотриси да стигнат до жилищен блок.

Прокуратурата вече действа по случая. Кметът Васил Терзиев обяви, че е разпоредил проверка на "Столичен електротранспорт" и е изискал пълна информация от ръководството, включително преглед на записите от камерите в трамвая. Мястото на катастрофата вече е разчистено.

Външна намеса, равносилна на "терористичен акт"

"На записите се вижда, макар и не много ясно, външна намеса. Една ръка се протяга и бута скоростния лост в празната кабина на ватмана", посочи Таков.

Снимка: БГНЕС

"Ако се докаже, че инцидентът с дерайлиралия трамвай тази сутрин е в резултат на безразсъдна хулиганска проява, това за мен е равносилно на терористичен акт. Засечената скорост, с която се е движел трамваят, преди да се забие в подлеза, е 80 км/ч! Демонстрацията на такава безотговорност и усещане за безнаказаност е изключително тревожно явление в последно време", допълни той, цитиран от пресслужбата на БСП-София.

Иван Таков е категоричен, че подобни инциденти не трябва да бъдат допускани, каквато и да се окаже причината за дерайлиралия тази сутрин трамвай. "За огромен късмет, няма пострадали хора. Щетите обаче са много големи. При всички положения има нарушение на процедурата. Ватманът няма право да оставя трамвая без надзор. Мерките трябва да бъдат безкомпромисни по отношение на всички, които носят отговорност за случилото се. Вярвам, че органите на реда ще свършат професионално работата си и съвсем скоро ще стане ясна причината за инцидента. А след това всеки ще понесе адекватно на действията си наказание за случилото се. Тук никакви компромиси не бива да бъдат допускани, тъй като от сигурността на градския транспорт зависи животът на стотици хиляди граждани всеки час", заяви той.

