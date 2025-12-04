Финален етап за придобиването на банята в Горна баня от СО

Областният управител на София Стефан Арсов внесе доклад в Министерския съвет, с който стартира последната процедура по прехвърляне на собствеността на минералната баня в Горна баня от държавата към Столична община. Това е решаващата стъпка, която ще позволи имотът официално да бъде предоставен на общината, посочват от областната администрация.

ОЩЕ: Връщат банята в Горна баня на Столична община

"Сградата е ценен паметник на културата и има важно значение за хората в района. Затова финализирането на процедурата трябва да стане в най-кратък срок и при пълна прозрачност", заяви Арсов.

Още през май тази година Столичният общински съвет предложи банята да бъде придобита безвъзмездно от общината, за да се използва за обществени нужди от местно значение. Плановете предвиждат реставрация и адаптация на сградата, и превръщането ѝ в модерен хидротермален център.

С внесения доклад процедурата навлиза в решаваща фаза, която отваря пътя за реалното прехвърляне на имота към Столична община и за старта на всички дейности по неговото обновяване.

ОЩЕ: Ще бъде ли ремонтирана минералната баня в софийския кв. "Горна баня"?

Това е ключова стъпка към възстановяването на минералната баня като съвременен обществен център, достъпен за гражданите и запазващ културната ѝ стойност, посочват още от областната администрация.