Без парно: Голяма авария остави на студено южните квартали на София

Голяма авария остави част от южните квартали в София без парно. Пробиви на магистрален топлопровод с диаметър 900 мм на ул. "Баба Илийца" и на главно стебло с диаметър 600 мм в двора на "Александровска болница" налагат спиране на топлоподаването.

От 8:00 часа на днес до 10:00 часа в петък (5 декември), без топлоподаване ще бъдат следните квартали и стопански абонати:

жк. "Лагера",

част от жк. "Хиподрума" (между бул. "Цар Борис Ⅲ", бул. "Академик Иван Гешов", ул. "Найден Геров" и ул. "Софийски герой"),

кв. "Крива река",

част от кв. "Буката" (между бул. "Пенчо Славейков", ул. "Христо Станчев", ул. "Доспат", бул. "Прага", бул. "Патриарх Евтимий" и бул. "Витоша"),

кв. "Иван Вазов",

част от кв. "Лозенец" (между бул. "Евлоги и Христо Георгиеви", ул. "Ралица", ул. "Бисер" и бул. "Черни връх"),

жилищна група "Южен парк",

кв. "Здраве",

част от МА – I-ва и II-ра Хирургии, Майчин дом, Св. Екатерина, Педиатрия на ул. "Хан Персиян", Кожна и Нервна клиники, хотел "Медик", Ректорат и Патоанатомия.

"Наличните аварийни екипи са на място и започват работа по изолиране, дрениране и отстраняване на пробивите с цел по-бързо възстановяване на услугата", съобщиха от "Топлофикация София"