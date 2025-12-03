Спорт:

Отличиха почетния гражданин на Елин Пелин с престижна награда

03 декември 2025, 18:02 часа 224 прочитания 0 коментара
Отличиха почетния гражданин на Елин Пелин с престижна награда

Изтъкнатият български писател и почетен гражданин на община Елин Пелин Кирил Назъров е отличен с престижната литературна награда "Калина Малина".

Наградата се присъжда от Община Нови пазар на всеки три години на утвърдени творци на детската литература. Учредена е през 1984 година и нейни носители са Николай Зидаров, Асен Босев, Иван Цанев, Недялко Йорданов, Валери Петров, Леда Милева и др.

Пожелаваме на г-н Назъров здраве и нестихващо творческо вдъхновение!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Община Елин Пелин
Още от София
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес