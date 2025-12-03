Отличиха почетния гражданин на Елин Пелин с престижна награда

Изтъкнатият български писател и почетен гражданин на община Елин Пелин Кирил Назъров е отличен с престижната литературна награда "Калина Малина".

Наградата се присъжда от Община Нови пазар на всеки три години на утвърдени творци на детската литература. Учредена е през 1984 година и нейни носители са Николай Зидаров, Асен Босев, Иван Цанев, Недялко Йорданов, Валери Петров, Леда Милева и др.

Пожелаваме на г-н Назъров здраве и нестихващо творческо вдъхновение!