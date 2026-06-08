Самоков отново доказа, че е град на баскетбола! С огромна гордост посрещнахме републиканските шампионки от ППМГ „Константин Фотинов“ и СУ „Отец Паисий“, които прославиха нашия град на финалите на Ученическите игри.

Момичетата от СУ „Отец Паисий“ (V–VII клас) заслужено завоюваха титлата на България и се утвърдиха като най-добрия училищен отбор по баскетбол в страната.

Баскетболистките на ППМГ „Константин Фотинов“ (VIII–X клас) станаха републикански шампионки след впечатляващо представяне във финалния етап в гр. Сливен, 6 мача, 6 победи и триумф във финала срещу силния отбор на Стара Загора.

Благодарим на състезателките, треньорите, учителите и родителите за отдадеността и подкрепата! Вие сте истинско вдъхновение за младите хора на Самоков и поредното доказателство, че нашият град е сред водещите баскетболни центрове в България.

Честито, шампионки! Гордеем се с вас!