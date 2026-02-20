Самоков почете 153 години от гибелта на Апостола на свободатa

С възпоменателна церемония Самоков отбеляза 153 години от гибелта на Васил Левски- символ на саможертва, морална чистота и безрезервна отдаденост на българската свобода.

Пред паметника на Апостола бе отслужена заупокойна панихида от архиерейския наместник иконом Михаил в съслужение със самоковски духовници. Възпоменанието събра представители на общинската администрация, Общински съвет-Самоков, институции, училища и граждани.

В словото си кметът на община Самоков инж. Ангел Джоргов подчерта, че Левски е „нравственият компас на българската нация“ - мярката, по която и днес трябва да измерваме собствените си решения и постъпки.

153 години по-късно неговият завет звучи с още по-голяма сила- за единството, за достойнството и за това, че бъдещето на България зависи от всеки един от нас. Защото свободата не е надпис върху паметник или страници от пожълтяла книга. Тя е ежедневна отговорност. Свободата е в начина, по който се отнасяме един към друг. В почтеността, с която работим. В смелостта да отстояваме справедливостта.

С едноминутно мълчание и поднасяне на венци и цветя присъстващите сведоха глави в знак на признателност към безсмъртния подвиг на Апостола.

Поклон пред светлата му памет!