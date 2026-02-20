Село до Елин Пелин кани на празника "Сирни заговезни-Поклади-Ората копата"

XIV-ти традиционен празник "Сирни заговезни-Поклади-Ората копата в Нови хан" организират Кметство Нови хан и НЧ "Иван Вазов-1928" село Нови хан, община Елин Пелин, заедно с Танцовите Клубове "Новоханци" и "Макамлии" и Кукерска група "Джамал".

За четвърта година празникът влиза в Общинския културен календар и Националния календар на Република България за "Фолклорни фестивали и събори. Празници на народното творчество - 2026", изготвен от Министерство на културата, като: IV Регионален празник "Сирни заговезни - Поклади - Ората копата"

Заповядайте на площада в село Нови хан, за да станете част от провеждането на типичните обичаи, свързани с празника!

Тази година Ви очаква пищна и интересна програма , както и гостуващи групи. Очакваме всички Ви, на специалното обредно хоро около празничния огън, за да подсилим неговото действие върху бъдещото плодородие и берекет.

