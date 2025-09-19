"Сега вече кофа и бързовар": Жителите на "Дружба 2" притеснени, че ще миришат и ще останат на студено

Протест в столичния квартал "Дружба 2" заради липсата на парно и топла вода до Нова година. Протестиращите заявиха пред bTV, че са посрещнали новината с ужас. Може ли такъв голям комплекс, да няма нито топла вода, нито парно?, ядосани са хората. Според тях нищо не се прави през лятото, за да може впоследствие да не се налага хората да нямат топла вода и парно. Още: Заради ремонт: Столичният квартал "Дружба 2" без парно и топла вода до края на годината

"Сега вече кофа и бързовар", споделиха протестиращите хора. И продължиха: "Ще ни е студено, ще миришем и ще сме на тъмно. Никаква светлина не виждаме в тунела". Протестиращите заявиха, че ги подлагат на това да са на студено, тъмно и да си миришем. Хората са готови на гражданско неподчинение, да се бунтуват и да затварят улици.

Кметът на Дружба Петко Краев обясни, че няма да бъде спирано парното и топлата вода за 90 дни, а работата ще се извършва поетапно. "Разбира се, че ще настояваме за компенсации, но тъй като ремонтът е планов, няма да има компенсации. Ще сме плътно зад хората", увери Краев.

Без парно и топла вода до Нова година?

Припомняме, че „Топлофикация София“ съобщи, че поради стартиране на поетапен текущ ремонт на топлопреносната мрежа в ж.к. „Дружба 2“ – във втора, трета, четвърта и пета част, топлоподаването към абонатите в района временно ще бъде прекъснато. Ремонтът ще продължи 90 дни, в периода от 09:00 часа на 2 октомври до 20:00 часа на 30 декември 2025 г. Причината за необходимостта от ремонта са зачестилите аварии и изключително влошеното техническо състояние на мрежата, която е над 35 години. През последния отоплителен сезон постъпиха множество сигнали за некачествено топлоподаване и нанесени материални щети.

Предстоящите дейности ще обхванат 120 жилищни сгради в района. В рамките на ремонта ще бъдат подменени над 10 километра топлопроводи и свързаните с тях съоръжения. За да се минимизират неудобствата за потребителите, ще се работи поетапно. На отклоненията ще бъде монтирана спирателна арматура, позволяваща при наличие на техническа възможност, временно възстановяване на топлоподаването към някои абонати, докато се работи по други обекти.

От дружеството уверяват, че е създадена организация за възможно най-бързо завършване на отделните участъци. „Уверяваме Ви, че ще положим максимални усилия прекъсването да бъде по-кратко от първоначално обявеното. За актуална информация относно хода на ремонтните дейности, може да се информирате на тел. 0700 11 111 всеки делничен ден от 08:00 часа до 19:00 часа, както и да следите в сайта на дружеството www.toplo.bg. „Топлофикация София” ЕАД поднася извинения на засегнатите клиенти за причиненото неудобство и благодари за разбирането и съдействието“, съобщават от „Топлофикация София“.

