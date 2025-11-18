Село до Костинброд се сдоби с новооткрит STEM център

На 17-ти ноември, най-малкото училище в община Костинброд - НУ “Отец Паисий” сбъдна една своя мечта - откри модерен и иновативен STEM център, предоставящ съвременна образователна среда, насочена към природните науки и технологиите. Изграждането на образователна STEM среда в българските училища включва обновяване, модернизиране и създаване на ново пространство, което позволява качествено образование - среда за проектна и предприемаческа компетентност и работа в екип извън класическата система на класната стая. В образователната среда се развиват и надграждат лаборатории за придобиване на умения и работа по проекти чрез съвременно оборудване за експериментална работа във всички STEM области и внедряване на дигитални технологии, включително такива, които позволяват да се работи интердисциплинарно, синхронно и асинхронно и чрез смесено обучение. Основната цел на дейностите в рамките на проекта е да се повиши дигиталната грамотност и мотивацията за учене и да се насърчи интереса и развиването на умения в дисциплините и областите, свързани с природни и инженерни науки, изкуствен интелект, роботика, природни науки, но също така иновативността и предприемчивостта за тяхното практическо приложение, включително в областта на лингвистичните познания и изкуствата.

Проект “ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНА STEM СРЕДА И ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ ОБОРУДВАНИ И СВЪРЗАНИ КЛАСНИ СТАИ” по Процедура BG-RRP-1.015 - „Училищна STEM среда" - има за цел да осигури физическата среда и техническото оборудване и обзавеждане на STEM пространства в училищното образование с оглед създаване на интегрирана учебна среда от ново поколение, която да поощри и подкрепи образователните иновации в обучението и преподаването в сферата на STEM и да се повиши интересът към науките и научните изследвания у учениците.

Осигурени средства за изграждане на STEM среда - 49 859,24 лв. и средства за изграждане на ВОСКС - 9 602, 41 лв.

Откриването на иновативната училищна среда уважиха - г-н Трайко Младенов - кмет на община Костинброд, г-н Александър Ненов - заместник-кмет на община Костинброд, г-жа Росица Иванова - началник на Регионално управление на образованието - София област, г-н Светослав Иванов, г-жа Красимира Манова, г-жа Даниела Гаврилова и г-жа Румяна Аврамова - директори на местни образователни институции, г-жа Бистра Боянова - началник отдел в общинска администрация - Костинброд.

Гостите бяха посрещнати от директора на училището - г-жа Юлиана Лозанова, която топло приветства присъстващите и благодари за дългогодишните съвместни усилия - най-малкото общинско училище да се превърне в иновативна и предпочитана училищна общност.

Кметът на общината - г-н Младенов и началникът на РУО - София област - г-жа Иванова, отправиха поздравленията си за новооткритата модерна среда и пожелаха ефективна употреба на иновативните пособия.

Господин Младенов заяви, че както досега, ръководството на общината и общинският съвет ще продължат да градят и влагат в образователната система на територията, развивайки местните образователни институции, от най-малката, до най-голямата такава.

Защото вярваме, че нашите училища и детски градини са напълно оборудвани, приспособени и с квалифицирани специалисти, предразполагащи децата към щастливо детство и качествена образователна подготовка.

Преди символичното прерязване на лента, учениците от НУ “Отец Паисий” поздравиха и зарадваха своите гости с пъстри фолклорни изпълнения.

След официалното откриване на най-новата училищна среда, педагогическият персонал запозна гостите с функционалността на STEM центъра, демонстрира част от иновативните практики и разкри вълнуващи за децата възможности.

Училищната общност изрази своите признателност и вълнение от новооткритата модерна среда, заявявайки с ентусиазъм, че тя е плод на всеобщи усилия и труд, а осъществяването ѝ е мотивация за всички да продължат да работят целеустремено.

След запознаването със STEM помещението, директорите на двете образователни институции в село Драговищица - НУ “Отец Паисий” и ДГ “Детелина” - г-жа Лозанова и г-жа Аврамова, разходиха гостите из учебните помещения в сградата, разказвайки за работния процес пред ръководството на общината и началника на РУО - София област.

🙌🏼Община Костинброд пожелава успешна, ефективна и ползотворна работа на всички ученици и педагози в новооткрития училищен STEM център. Нека той е повод за множество иновации в образованието, по-голяма мотивация и развитие на детското въображение.