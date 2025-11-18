Стъпка за възраждане на лифтовете на Витоша: Общината предлага меморандум

Столичната община предлага Меморандум за сътрудничество за развитието на Природен парк "Витоша" с цел възстановяване и модернизация на лифтовете, подобряване на достъпа до планината и изграждане на устойчива природосъобразна инфраструктура. Това съобщиха от пресцентъра на общината. Документът е адресиран до ключови държавни институции и заинтересовани страни, сред които Министерският съвет, Министерството на земеделието и храните, Министерството на околната среда и водите, Министерството на младежта и спорта, Изпълнителната агенция по горите, дирекция "Природен парк Витоша" и "Витоша Ски" АД.

Конкретни ангажименти

В документа Столичната община поема конкретни ангажименти за осъществяване на поставените цели и подобряване на достъпа до Витоша. Сред тях са осигуряване на изготвянето на Подробни устройствени планове за сервитутите на трасетата на лифтовите съоръжения на територията на природния парк, изграждане на нова начална станция на Симеоновския лифт и развитие на необходимата пътна инфраструктура, изграждане на интермодален хъб с паркинг, който да служи като начална точка за достъп до планината, да обединява различни видове транспорт и др.

"Меморандумът съдържа конкретни ангажименти за всяка страна. Процесът по обсъждане и редакция ще бъде прозрачен и базиран на диалог, а успехът му зависи от активното участие и съгласие на всички институции", заявиха от СО. "Успешното модернизиране на лифтовете е проект, с който всеки замесен би трябвало да бъде много горд, защото тази планина е невероятно богатство за нашия град", заяви от своя страна кметът Васил Терзиев.

Предстои обществено обсъждане по актуализацията на Плана за управление на Природен парк "Витоша".

Планът ще бъде публикуван за обществено обсъждане на 2 декември.