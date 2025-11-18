Нови контейнери за разделно събиране в шест столични района

Подменят всички контейнери за разделно събиране в районите "Средец", "Триадица", "Оборище", "Красно село", "Младост" и "Студентски". Процесът стартира със 240 контейнера на "Екопак" в район "Средец" и ще продължи поетапно до края на 2027 г., като общо ще бъдат обновени над 2000 съда от трицветната система. Това стана ясно от пост във Facebook на общинския съветник от ПП-ДБ Симеон Ставрев.
Новите контейнери са значително по-удобни за използване. "Отворите на синия и жълтия съд са увеличени с 83%, достигайки елипсовидна форма – с около 15 см по-широки и 9 см по-високи от досегашните. Това позволява безпроблемно изхвърляне на по-големи кашони и пластмасови бутилки над 3 литра, което беше сред най-честите сигнали от гражданите", съобщи той.
Обемът на контейнерите е увеличен от 1500 на 1700 литра, което е ръст от 13%. Конструкцията също е подобрена, а теглото на съдовете е увеличени, което ги прави много по-устойчиви при вятър, силни пориви или посегателства.
"Корпусът е изработен от HDPE и метал, като и двата материала са 100% рециклируеми. Новите стикери отговарят на бъдещите изисквания на европейския Регламент 2025/40 за хармонизирани етикети за разделно събиране, който ще влезе в сила в следващите три години. Това осигурява ясна и еднозначна визуална информация за правилното разделяне на отпадъците", обясни Ставрев.
Подмяната на контейнерите в София е част от цялостна инвестиционна програма за модернизиране на системата, подобряване на ефективността и намаляване на необходимите курсове за обслужване, което води и до по-ниски въглеродни емисии.