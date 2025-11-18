Новият модел за развитие на София: Паркирането поскъпва, но носи 35 млн. лв. за кварталите

Покрай увеличаването на цените и разширяването на синята и зелената зона за паркиране в София беше пропусната друга важна тема – а именно, че вече част от приходите на Центъра за градска мобилност (ЦГМ) от платеното паркиране ще влизат директно в бюджета на районите и ще се инвестират в кварталите. Така най-накрая паркирането ще спре да бъде само разход за хората и ще започне да бъде инвестиция директно в качеството им на живот.

"Парите потъваха"

"Реформата е от четири части, но хората чуха само, че се вдигат цените и се разширява обхватът на зоните за платено паркиране. Да, това е така, но има нещо съществено, което те не разбраха. Предложихме нещо, което не се е случвало от 20 години – парите, които се плащат за паркиране в техните квартали за винетни стикери, да остават в кварталите и да се инвестират в инфраструктура", обясни общинският съветник от ПП–ДБ Симеон Ставрев пред Actualno.com.

Той уточни, че синята зона е въведена преди 20 години и през цялото това време парите са "потъвали". "Около 42–43 млн. лв. са приходите на Центъра за градска мобилност на година от паркиране. Те оставаха в ЦГМ и отиваха основно за субсидиране на градския транспорт, а друга част – за разходите на служителите, които проверяват и слагат скоби. Но нищо друго", посочи той.

Какво предвижда новата програма?

След приемането на промените Столична община трябва да подпише нов договор с ЦГМ. По този договор парите, които се плащат от живущите в кварталите за винетните стикери, ще остават в Столична община и няма да отиват в ЦГМ. Сметката показва, че това са около 20 млн. лв.

Допълнителен приход за кварталите ще бъдат и глобите от фишове. "По прогноза, когато се въведат всички зони, от фишове ще се получават до 20 млн. лв. Като приспаднем разходите на ЦГМ, биха оставали около 15 млн. лв. допълнително", изчисли Ставрев.

Той обясни: "Тези 20 млн. лв. от локалното паркиране и тези 15 млн. лв. от фишовете правят общо 35 млн. лв. Задължихме ЦГМ да ни дава тези пари. Беше приет и доклад как да се разходват тези средства. Нарекохме я "Програма за градска мобилност", която регламентира как тези пари да се харчат".

Ставрев беше категоричен, че това е реална стъпка към децентрализация. В програмата е записано, че до края на всяка календарна година ЦГМ трябва да подаде прогнозата си за това колко пари ще бъдат събрани от зоните. Кметът на София и кметовете на районите, в които има зони, трябва да предложат списък с обекти, които искат да финансират от тази програма. След това кметът на София обобщава всички предложения и ги внася като доклад в СОС, който да одобри проектите или да направи промени.

Какво се постига?

Районите ще харчат средства от платените зони;

Ще се инвестират пари в изграждане на инфраструктура – кални точки, паркоместа, паркинги, тротоари, разбити улици, осветление;

Тези средства няма да постъпват в ЦГМ;

СОС ще контролира предложенията на районните кметове, тъй като може да се окаже, че даден проект не е подходящ.

"Да, ще се взимат пари от живущите, но те ще остават в кварталите и ще се харчат от пряко избраните от гражданите хора – кметовете", подчерта Ставрев.

Как ще се инвестират средствата?

Кметът на район "Триадица" е премахнал 500 незаконни гаражни клетки и иска да направи паркинг, но са нужни средства. Парите от паркирането ще се насочат към този проект.

Кметът Трайчо Трайков има предложение за изграждане на паркинг под ул. "Гурко" – между БСФС и Националния стадион "Васил Левски". "Той ще струва милиони, но една година средствата могат да се концентрират в този проект", обясни Ставрев.

Той не смята, че това ще създаде напрежение между кметовете, защото всички райони ще имат над 1 млн. лв., които да харчат за кални точки, тротоари и други инфраструктурни проекти.

Работата на кмета на София и на районните кметове ще е да одобрят в какво да се концентрират средствата. Според него те трябва да се насочват към проекти, които могат да бъдат завършени в рамките на две години.

"Знам, че не е популярно да се вдигат цени и да се разширява обхватът. Но хората досега нищо не са получили насреща и затова реагират така остро. Когато видят, че тези пари се инвестират и видят резултата, според мен мнението ще се промени", каза Ставрев.

Попитан кога се очаква да се видят първите резултати от промяната, той отговори, че до края на годината трябва да бъдат определени всички обекти, които кметът Терзиев и районните кметове искат да строят. Това трябва да влезе като доклад в СОС, за да може да се работи по тези проекти през 2026 г. Той се надява до две години да се видят и реалните резултати.

Той уточни, че през първата година парите, които ще влязат в кварталите от паркирането, няма да са 35 млн. лв., защото зоните ще се разширяват поетапно – до края на 2026 г.

Къде са отивали досега парите?

Досега тези 42 - 43 млн. лв., които са се събирали от зоните за платено паркиране, са отивали в градския транспорт. Ставрев заяви, че издръжката му струва 505 млн. лв. "От билети и карти са се събирали около 102 - 103 млн. лв. Добавят се парите от паркиране и стават около 150 млн. лв. От тези 500 млн. лв. изваждате 150 млн. лв. и остават 350 млн. лв., които трябва да се намерят, за да има градски транспорт. От тях половината идват от бюджета на СО, а другите – като субсидия от държавата", обясни той.

"Ето къде отиват парите от паркиране досега. И затова няма паркинги в София. Има буферни, но те се строят от "Метрополитен" при изграждането на метрото. Но там нещата са различни, защото има европейско и държавно финансиране", допълни той.

"За да няма коли в зелените площи, трябва да има инфраструктура. Тази нова програма ще осигури средствата, с които тя да бъде изградена", поясни Ставрев.