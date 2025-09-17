След одити: Столична община не е открила незаконни действия на обвинения зам.-кмет Никола Барбутов

Столична община не е открила незаконни действия във връзка с обществените поръчки и бюджета, що се отнася до работата на задържания заместник-кмет (вече бивш) Никола Барбутов. Това се разбра от думи на градоначалника Васил Терзиев в интервю за bTV, дадено на 17 септември - Деня на София. Той се позова на извършени одити в администрацията след ареста на Барбутов през юни тази година.

Окончателните доклади от проверките са готови и в момента се анализират, каза Терзиев. От данните обаче става ясно, че имало единствено административни пропуски в работата на общината, посочи кметът и обеща те да бъдат коригирани.

Никола Барбутов остава в ареста

Преди пет дни съдът реши да остави в ареста Никола Барбутов и бизнесмена Петър Рафаилов. Те са обвинени в участие в организирана престъпна група, свързана с подкупи и злоупотреби в Столична община.

Според защитата през изминалите два месеца прокуратурата и Комисията за противодействие на корупцията не са събрали никакви доказателства и държавното обвинение е тълкувало грешно свидетелските показания, на база на които са повдигнати общо четири обвинения. От своя страна, прокуратурата отхвърли твърденията на адвокатите и поиска двамата обвиняеми да останат в ареста с мотив, че може да повлияят на разследването.

Освен за участие в организирана престъпна група и предлагане на подкуп, Барбутов е обвинен, че в съучастие с експерта по обществени поръчки Петър Рафаилов е предложил на кметовете на столичните райони "Люлин" и "Младост" да им бъдат изпратени експерти, които да ги съветват при изготвяне на документи с обществени поръчки с благоприятни условия за определени фирми.

Васил Терзиев: "Натиск винаги е имало и ще продължава да има"

Столичният кмет каза пред bTV, че не може да разкрие повече детайли относно действията на Барбутов и обвиненията срещу него. Не пожела да коментира и разговори и срещи, на които не е присъствал.

Припомняме, че в разпространен до медиите запис се чуваше глас като на зам.-кмета на София Никола Барбутов, който обяснява на кмета на "Люлин" Георги Тодоров за схема за отклоняване на пари от обществени поръчки. В разговора се споменава и името Иван Модев, за когото се чува, че "всичко е синхронизирано с Модев".

Кметът на "Люлин" Георги Тодоров е казал в своите показания, че записът на разговор между него и Барбутов, в който се говори за корупционна схема, е автентичен, но не знае кой и как го е направил: Хакнали телефона на кмета на "Люлин": Разбра се кой е направил записа между Барбутов и Тодоров.

Кметът на "Младост" също говори за случая: Разкрития: Кметът на "Младост" каза кой му е предложил подкуп и кой депутат е трябвало да назначи.

"Вълнува ме не кой от коя партия е, а как работи системата. Концепцията за натиск, злоупотреба с власт от когото и да било, не е окей. Защото това значи, че не се работи ефективно и парите ни не отиват по предназначение", каза Васил Терзиев.

"Натиск винаги е имало и ще продължава да има", добави той. "Въпросът е не дали ще има натиск, а дали има последствия от него. Моята грижа е какъвто и натиск да има, икономически или политически, той да не се пренася върху това как администрацията взема решения", заяви градоначалникът на София.

Васил Терзиев каза, че към момента няма нужда от назначаване на наследник на Барбутов в общината. Задържаният бивш зам.-кмет бе с ресор "Европейски политики, международна дейност и туризъм" - от ноември 2023 до юни 2025 г.

