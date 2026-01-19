София прави крачка към "Зелен ринг" още тази година

Целта е в края на 2026 г. да започне изграждането на първата отсечка на проекта "Зелен ринг" – от гара "Пионер" до бул. "Шипченски проход". Това заяви кметът на София Васил Терзиев, цитиран от пресцентъра на Столичната община. По думите му проектът е сред ключовите стратегически инициативи за дългосрочното развитие на столицата. "Зеленият ринг" не е просто парк, а гръбнак на бъдещата пешеходна и велосипедна мрежа на София", добавя той.

Какво предвижда проектът?

"Зеленият ринг" е планиран като линеен парк с дължина около 30 километра, който ще свърже над 30 жилищни квартала и ще осигури пряк достъп до зелената система на града за повече от 250 000 жители. Проектът предвижда преобразуване на изоставени територии, стари железопътни трасета и речни коридори в пространства за пешеходно и велосипедно движение, спорт и отдих.

През 2025 година проектът е получил нов тласък с възобновяване на координацията между Столичната община, направление "Архитектура и градоустройство" и екипа на "Софияплан". Работата е била фокусирана върху институционална координация, подготовка на задания, технически и транспортни проучвания и оптимизиране на административните процедури.

Една от ключовите зони, по които вече се работи, е отсечката "Възраждане" в района на Научно-промишлената зона "Средец". Там "зеленият ринг" ще осигури връзка между кварталите "Красна поляна" и "Сердика", и "Лагера", "Белите брези", "Красно село" и "Славия". Територията е бивша производствена зона, за която е предвидено цялостно преструктуриране, а линейният парк се разглежда като част от по-широко преосмисляне на уличната мрежа и публичните пространства.

През 2025 г. от "Софияплан" е подготвено задание за цялостно пътно-комуникационно и транспортно проучване, а съвместно с направление "Архитектура и градоустройство" работят и за създаване на публично-частни партньорства с инвеститорите в района. През 2026 г. са планирани промени в регулацията, допълнителни транспортни анализи, преброявания и моделиране на трафика с цел избор на най-балансираното решение за безконфликтно преминаване на линейния парк.

Паралелно с това напредват и процедурите за първата отсечка на зеления ринг в районите "Изток" и "Изгрев". Част от държавните имоти вече са прехвърлени на общината, очаква се тази година процесът да бъде напълно завършен. Следващата ключова стъпка е възлагането на технически проект – последното необходимо условие, преди започване на строителството. Освен по първата отсечка, е планирано и паралелно начало на работата и по още три участъка от проекта.

От Столичната община допълниха, че съществен елемент от "Зеления ринг" е активното участие на гражданите и академичната общност. В последните години студенти от Университета по архитектура, строителство и геодезия разработват части от проекта в рамките на учебни задания, а през 2026 г. са планирани и събития на терен с участието на местните общности.

В пълната си реализация зеленият ринг ще премине през значителна част от зелените клинове на София и покрай шест от градските реки, като създаде връзка между парковете, реките и планината Витоша.