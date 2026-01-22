Спорт:

София след снеговалежа: Градският транспорт се движи нормално

22 януари 2026, 07:10 часа 314 прочитания 0 коментара
Обработени са трасетата, по които се движи градският транспорт във всички райони на територията на Столична община. Общо на терен са работили 105 снегопочистващи машини, съобщиха от пресцентъра на Столичната община. Във връзка със снеговалежите в София през тази нощ са извършени обработки със смеси срещу заледяване и снегопочистване.

В районите "Възраждане", "Лозенец, "Витоша", "Овча купел", "Люлин", "Кремиковци" и "Панчарево" се изпълняват обработки със смеси срещу заледяване и на основни и вътрешно-квартални улици.

В районите с по-голяма надморска височина се извършват обработки с избутване на снежна маса, почистват се и пътищата от общинска пътна мрежа в "Кремиковци", "Банкя", "Връбница", "Панчарево", както и Южната дъга на околовръстен пот.

В природен парк "Витоша" е извършено опесъчаване на двата планински пътя кв. "Драгалевци" – хижа "Алеко" и кв. "Бояна" – местност Златни мостове.

Градският транспорт се движи и към момента навсякъде изпълнява обичайните си маршрути.

Предупреждава се водачите на пътни превозни средства да излизат с автомобили, подготвени за движение при зимни условия и да шофират със съобразена скорост.

От Столична община напомнят на собствениците на търговски и офис обекти, на етажните собствености да почистят прилежащите пространства пред съответните си сгради.

Виолета Иванова
