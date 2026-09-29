Сурови глоби за непочистване след кучета: "Улица на Сканирай лапата" в София напомня за отговорностите на стопаните

В София вече има първата специализирана зона за отговорно отглеждане на домашни любимци. Тя се намира на ул. "Асен Йорданов", където стартира инициативата "Улица на Сканирай лапата". Проектът е реализиран с участието на Столичната община, район "Триадица", инициативата "Искам чисто" и доброволци. Акцентът на кампанията е върху хуманното отношение, грижата за животните и предотвратяването на безразличието.

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По улицата са разположени и информационни табели с конкретни размери на глобите при нарушения. Те посочват както отговорностите на стопаните и начините за подаване на сигнали, така и санкциите, които грозят хората, пренебрегващи задълженията си – сред които основно е почистването след домашните любимци и разходването им на повод.

Кметът Васил Терзиев подчерта, че промяната в града зависи от малките, но важни решения на всеки гражданин – от това да не подминаваш животно в нужда до спазването на правилата в градската среда. Инициативата има за цел да повиши информираността, като чрез QR кодове на табелите стопаните получават директен достъп до детайлни правила и указания, а амбицията на общината е пилотната улица да бъде последвана и от други зони в столицата.