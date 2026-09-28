Костинброд прие, първия за България, фестивал на пекинезите (СНИМКИ)

На 27-ми септември, първият за България фестивал на пекинезите събра множество стопани и любители на породата в община Костинброд. Събитието се проведе в градинската площ през музей-галерия-Костинброд, където посетителите успяха да се срещнат с четириногите участници и да разгледат колекционерска изложба, посветена на породата. Провеждането на фестивала не беше просто празник на домашните любимци – той бе и мост към изкуството и историята.

Колекционерска изложба

За първи път в град Костинброд гостите имаха възможност да се докоснат до най-голямата колекционерска изложба на произведения на изкуството, вдъхновени от породата пекинез. Не само експозиция, а пътуване във времето, в което императорските кучета са вдъхновявали художници, скулптори и майстори на детайла през вековете. От изящни фигури до невероятни картини, в които всяко произведение разказва история за вярност, гордост и царственост.

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За присъстващите бяха подготвени специални развлечения и конкурсна програма със състезания – за най-бързи крачета, най-рошава опашка и най-сладка муцунка, както и надпревара за дете с куче, а кулминацията се състоя в императорското дефиле на пекинезите.

Фото зона

За четириногите приятели имаше и обособена фото зона, на която стопаните да запечатат скъпия спомен от деня. На вниманието на гостите беше представен и „Клуб млад водач“ към Националния дворец на децата и беше подготвен специален образователен панел с лекции за някои от най-важните теми в отглеждането на породата, воден от специалисти.

По време на целия ден присъстващите и всички съмишленици имаха възможността да задават своите индивидуални въпроси в здравния пункт, представляван от прекрасните бъдещи ветеринари от местната Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство „Св. Георги Победоносец“, придружени от директора на училището – г-н Светослав Иванов.

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Събитието събра множество привърженици на породата и стопани със своите любимци, посрещнати от г-жа Албена Пенева – председател на българския киноложки клуб на пекинеза и екипа ѝ.

Така заедно, със съвместните усилия на организаторите, община Костинброд и партньорите на кинолозите, първият фестивал на пекинеза вече е факт и остави у всички присъстващите приятно усещане за празник, приятелство и пълноценно време. Община Костинброд ще продължи да подкрепя начинания, които събират хора с истинска любов към животните, защото вярваме, че именно те са сред причините животът да е смислен и споделен.

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