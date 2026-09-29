Магнитна буря за сряда, 30 септември 2026: Прогноза от САЩ

Изобщо няма изгледи за магнитни бури в последния ден на септември 2026 г. В сряда пециалистите не прогнозират магнитна буря. По данни на Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на Съединените американски щати не се очаква магнитна буря. Стойността на Кр-индекса ще бъде от втора степен, което е ниско ниво на геомагнитна активност. Прогнозата на Meteoagent също не предвижда магнитна буря за деня, като стойност на Кр-индекса дори е по-ниска, а именно 1.7.

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Измерване

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Стойностите на геомагнитната активност се измерват с Кр-индекс. Степените на този индекс биват ниска, средна и висока. Ниските степени на Кр - индекса са до четвърта, четвърта степен се счита за средно ниво на геомагнитна активност, а от там нагоре нивата са високи.

Трябва да се има предвид, че онлайн прогнозата за слънчеви изригвания и бури се изчислява с помощта на сателитни системи и научни международни метеорологични лаборатории по целия свят и че се актуализира постоянно, заради слънчевата активност.

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Метеочувствителност

Официалната медицина не признава метеочувствителността като отделна диагноза, но някои лекари потвърждават, че здравето на някои хора може да се влоши по време на периоди на геомагнитни смущения. Най-често пациентите се оплакват от главоболие, скокове на кръвното налягане, безсъние и повишена раздразнителност.

Препоръки за неблагоприятните дни:

Хората с хипертония и сърдечно-съдови заболявания трябва да следят кръвното си налягане сутрин и вечер и редовно да приемат предписаните им лекарства.

Намалете консумацията на кафе и силен чай, като ги замените с вода или билкови отвари.

Избягвайте тежка физическа активност и стресови ситуации.

Спете достатъчно - поне седем до осем часа.

Ако се появят тежки симптоми, не се самолекувайте и се консултирайте с лекар.

Слънчевите изригвания и магнитните бури са естествена част от космическото време. Няма нужда от паника, но е мъдър навик да слушате тялото си по време на смущения.

Магнитна буря за понеделник, 28 септември 2026: Прогноза от САЩ