Какво е най-важното в грижата за сърцето? МБАЛ - Елин Пелин организира информационна среща

По повод 29 септември – Световния ден на сърцето, МБАЛ – Елин Пелин покани всички желаещи на кратка информационна среща, посветена на грижата за сърдечното здраве и превенцията на сърдечно-съдовите заболявания, съобщиха от местната администрация в социалната мрежа "Фейсбук". Началният час на срещата е 12.00 ч. в МБАЛ - Елин Пелин на първия етаж, като от общината отбелязват, че грижата за сърцето започва с информираността.

Какво е най-важното в грижата за сърцето?

Срещата ще бъде водена от д-р Виктория Димитрова – специалист кардиолог, която ще представи на достъпен и разбираем език най-важното за това как да се грижим за сърцето си, кои са основните рискови фактори и как с навременна профилактика и малки промени в ежедневието можем да пазим здравето – своето и на хората, които обичаме. ОЩЕ: В Световния ден на сърцето: Лекар със съвети как да се грижим за него