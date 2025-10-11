Столицата бяга: Центърът на София ще бъде затворен заради маратон

Централните части на София ще бъдат затворени за движение на автомобили през предстоящия уикенд – в събота и неделя – заради провеждането на ежегодния Маратон София 2025.

Промени в движението и транспорта

Временната организация на движението ще влезе в сила от 04:30 ч. на 11 октомври и ще остане до приключване на маратона на 12 октомври. Престоят и паркирането на автомобили ще бъдат забранени от 20:00 ч. на 7 октомври в района на улица „Княз Александър I“ между бул. „Цар Освободител“ и ул. „Съборна“.

От 10 октомври в 08:00 ч. ще бъде затворен и паркингът на площад „Княз Александър I“. Във връзка със събитието ще бъдат ограничени и движението по основни булеварди като „Цар Освободител“, „Васил Левски“, „Мария Луиза“, както и достъпът до площад „Независимост“ и част от улица „Оборище“.

Общественият транспорт също ще бъде пренасочен. Част от автобусните, тролейбусните и трамвайните линии ще се движат по обходни маршрути, а други временно ще бъдат съкратени или разделени на отделни участъци.

Участници и организация

В тазгодишното издание на маратона се очаква да се включат над 8000 участници от 66 държави. Събитието ще премине под мотото „Бягай за София“ и ще включва традиционните дистанции от 5, 10, 21 и 42 километра.

Организаторите и Столична община призовават жителите и гостите на града да се информират предварително за затворените улици, да избягват централните части по време на състезанието и да използват обществения транспорт.

