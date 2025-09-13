Столична община пита софиянци и бизнеса за паркирането в града

По инициатива на кмета Васил Терзиев общината стартира онлайн анкета, с която ще проучи нагласите и нуждите на гражданите и бизнеса по темата за паркирането в града, съобщиха от Столична община (СО). Целта е чрез активното участие на гражданите в анкетата да бъдат приоритизирани най-важните промени в организацията на паркирането в София.

Анкетата отнема не повече от 10 минути и може да я попълните ТУК.

В нея жителите и представителите на бизнеса в София могат да изразят мнението си за:

придвижването в града;

причините за използване на автомобил;

основните проблеми с паркирането;

необходимите промени в платените зони;

мерки като разширяване на зоните, промяна на цените и времетраенето на паркирането.

"Целта ни е да вземем най-справедливите решения, които отговарят на реалните нужди на гражданите и бизнеса", каза кметът на София Васил Терзиев.

Общината призовава анкета да бъде споделена с повече хора, близки и приятели, за да се събере максимално широко мнение.