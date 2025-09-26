Столичното предприятие "Паркове и градски градини" е с нов директор

Войната в Украйна:

26 септември 2025, 14:20 часа 372 прочитания 0 коментара
Столична община назначи Илияна Илиева за нов директор на Общинско предприятие "Паркове и градски градини". Промяната е част от стратегията на общинското ръководство за реформиране и модернизиране на процесите по поддръжка на градската среда. Илиева поема поста с ясен мандат за оптимизация, прозрачност и подобрение на работата на предприятието.

"Правим тази промяна изцяло в стремеж да превърнем инерцията, която наследихме, в нова енергия за промяна и развитие. С назначаването на Илияна Илиева вярвам, че целите, които сме си поставили, ще се случват по-бързо и прозрачно. Имаме ясна стратегия и съм сигурна, че това е поредната стъпка в това да превърнем София в по-зелен и по-уреден град", коментира зам.-кметът по екология на София Надежда Бобчева.

Илияна Илиева има богат и разнообразен професионален опит. Кариерата ѝ съчетава практически опит в областта на озеленяването с ключови административни и ръководни умения. В продължение на повече от 10 години е била административен ръководител, като е отговаряла за управлението на екипи, договори, финансовия контрол и цялостната организационна дейност. Има и над 5 години опит в озеленяването като технически ръководител на поддръжката на зелени площи.

Основните цели, поставени пред новия директор от Столична община, са:

  • Оптимизиране на дейността на ОП „Паркове и градски градини“ чрез въвеждане на строг контрол върху договорите и работата на външните изпълнители, както и цялостна реформа на структурата за постигане на по-висока ефективност.
  • Модернизация на процесите, включително повишаване на капацитета за работа с нова техника, за да се гарантират по-добри резултати и по-кратки срокове.
  • Пълен одит на всички съществуващи договори и инвентаризация на имуществото, с цел разкриване и предотвратяване на евентуални злоупотреби и гарантиране на работа в обществен интерес.
  • Подобряване на материално-техническата база и условията на труд на служителите.

ОП “Паркове и градски градини” е ключово звено за изпълнението на визията на екипа на Васил Терзиев за развитие на зелената система. Тя се основава на иновативен и устойчив подход, фокусиран върху системно залесяване с по-големи и устойчиви фиданки на най-уязвимите места, модернизация на поливните системи и привличане на външно финансиране, с което да се гарантира намаляване на ефекта от градския топлинен остров, по-чист въздух и по-качествена градска среда.

Виолета Иванова
