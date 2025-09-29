Войната в Украйна:

Кмет на столичен район напусна "Спаси София"

29 септември 2025, 14:52 часа 451 прочитания 0 коментара
Кметът на столичния район "Възраждане" Станислав Илиев е подал официално заявление за прекратяване на членството му в "Спаси София". Това разкриха източници на Actualno.com. Илиев е изпратил официално писмо до лидера на партията Борис Бонев, в което в уважителен тон заявява, че не иска да бъде част от ежедневните политически войни в София, защото приема сериозно отговорността да защитава интересите на хората в района, които са му гласували доверие.

В писмото си районният кмет посочва, че не намира отговор на въпросите на гражданите, които питат защо важни проекти стоят на трупчета и/или стават разменна монета на една или друга партия в Столичния общински съвет. Още: Бонев към Терзиев: Време да си потърсите нов зам.-кмет по строителството, че и по правните въпроси

Промяна на модела

Станислав Илиев подчертава, че преди две години редица достойни личности са се обединили в коалицията ПП-ДБ-СС и са постигнали невъзможното – а именно промяна на модела на управление на столицата и на районите в София. Но изтъква, че личното его или партийният интерес не могат да бъдат на първо място, особено когато става въпрос за важни въпроси, засягащи развитието на столицата.

"Район "Възраждане" не е и няма да бъде заложник на една или друга политическа партия. Няма да допусна да бъде сцена за политически престрелки и нападки – тук трябва да има единствено работа в полза на хората", се казва още в писмото на Илиев.

Кметът на Възраждане завършва писмото си, с което се отказва от членството си в "Спаси София" с думите, че вярва, че целта за една по-добра София остава обща кауза. Още: Ще има ли небостъргачи и как ще се паркира в София: Отговорите от арх. Росица Николова (ВИДЕО)

Според източници от коалицията Борис Бонев лично е обявил пред съпартийците си решението на кмета на "Възраждане" да се обяви за независим, като е коментирал, че с Илиев се разделят с взаимно уважение.

Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
