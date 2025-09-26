"Таки получава две зони, Вълка - една": Борис Бонев за търга за боклука на София

Сериозни разминавания в обществената поръчка за сметосъбиране и чистота в София разкри лидерът на "Спаси София" Борис Бонев. В публикация във Facebook той съобщи, че отворените ценови оферти на фирмите надвишават прогнозната стойност с поне половин милиард лева. В търга бяха отворени ценовите оферти за шест от седемте зони на столицата. За Зона 3 – Подуяне, Слатина и Изгрев – нито един кандидат не е преминал техническата оценка.

Общата прогнозна стойност за поръчката е била 430 млн. лв. без ДДС. Само за шестте зони офертите на фирмите вече възлизат на 837 млн. лв., а с добавяне на Зона 3 разликата ще достигне поне 500 млн. лв. Според Бонев това е доказателство за "драматично подценяване на пазара и много лошо пазарно проучване". Още: Според софиянци разделното събиране на отпадъци не работи, общината мисли същото

Без конкуренция

Друг сериозен проблем е липсата на конкуренция. За всяка от зоните само една фирма е успяла да премине техническата оценка, което означава, че ценовата надпревара на практика е елиминирана.

Според Бонев ако общината не намери правни основания да прекрати процедурите и да обяви нови, прогнозният разпределение изглежда така:

"Таки" получава две зони за 364 млн. лв. без ДДС;

"БКС Чистота" – две зони за 185 млн. лв. без ДДС;

Вълка – една зона за 243 млн. лв. без ДДС;

Турска фирма – една зона за 46 млн. лв. без ДДС;

За Зона 3 ще трябва да се пусне нова процедура, тъй като няма класиран кандидат.

"Познатите играчи си разпределят пазара"

Бонев подчертава, че въпреки по-строгите условия и завишените критерии за качество, които бяха заложени в поръчките, резултатът е същият – "познатите местни играчи си разпределят пазара и близо 1 млрд. лв. за следващите пет години". Още: От "мачът не е нагласен" до "Таки превзема боклука на София": Битката за над 500 млн. лева

Според него ситуацията поставя под въпрос ефективността на общинските процедури и ще натовари бюджета на София с допълнителни стотици милиони.