Тестват сирените за ранно предупреждение в София

Вдруги ден по обед на територията на София ще звучат сирени. На 1 октомври ще се проведе тест на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението на територията на Столичната община.

Тестът ще започне от 11:00 ч., съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

Целта на проверка е техническото състояние на Системата и обучение на населението за разпознаване на оповестителния сигнал.

