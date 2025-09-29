Тестват сирените за ранно предупреждение в София

Вдруги ден по обед на територията на София ще звучат сирени. На 1 октомври ще се проведе тест на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението на територията на Столичната община.
Тестът ще започне от 11:00 ч., съобщиха от пресцентъра на Столичната община.
Целта на проверка е техническото състояние на Системата и обучение на населението за разпознаване на оповестителния сигнал.
