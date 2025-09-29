Войната в Украйна:

Тестват сирените за ранно предупреждение в София

29 септември 2025, 15:43 часа 383 прочитания 0 коментара
Тестват сирените за ранно предупреждение в София

Вдруги ден по обед на територията на София ще звучат сирени. На 1 октомври ще се проведе тест на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението на територията на Столичната община.

Още: За първи път заедно: Писък на сирени и съобщения от BG-ALERT

Тестът ще започне от 11:00 ч., съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

Целта на проверка е техническото състояние на Системата и обучение на населението за разпознаване на оповестителния сигнал.

Още: На 1 октомври тестват сирените за тревога и BG-ALERT

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
система за ранно оповестяване тестване сирени информация 2025
Още от София
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес