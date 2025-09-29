Войната в Украйна:

За да не се стига до криза с водата в София: Започва реконструкция на язовир "Иваняне-2"

За да не се стига до криза с водата в София: Започва реконструкция на язовир "Иваняне-2"

Столичната община започва реконструкция на язовир "Иваняне-2". Това  съобщи кметът на София Васил Терзиев в публикация във Facebook. "София няма проблем с водата, но всички виждаме какво се случва в много други места в България – безводие, липса на план и безхаберие. Ние в София нямаме право да чакаме и да се надяваме някой друг да реши проблемите. Длъжни сме да действаме отговорно и проактивно – защото водата е безценен ресурс, а и защото всяка стотинка на хората трябва да се харчи разумно", отбелязва Терзиев.

За три пъти по-малко пари

Столичният градоначалник припомня, че преди две години държавата е планирала ремонт за над 2 млн. лв. по линия на Държавната консолидационна компания. "Вместо това решихме да поемем отговорността сами", заявява той. И информира, че Общината започва реконструкцията на язовира със средства от техен общината – за три пъти по-малко пари - 743 810 лв., но със същия резултат. "Това е начинът да покажем, че може да се работи ефективно, прозрачно и в интерес на хората", коментира Терзиев.

По думите му, сегашното състояние на язовира е рисково – полуразрушен преливник, компрометирана стена и неработещ изпускател. "Това създава реална опасност за хората в районите "Люлин" и "Банкя". С реконструкцията ще подсигурим укрепване на стената, нов преливник и изпускател и модерна система за контрол", информира кметът.

Работи се и по всички останали язовири, за които отговаря Общината. Два от тях са неизползваеми и настояваме държавата да вземе решение за ликвидацията им. "На тези в експлоатация правим текущи ремонти, почистваме речните корита и поддържаме стените", пише Терзиев.

"Паралелно върви и голямата ни програма за почистване на реките в София – 71 км речни корита, по които работим едновременно и с ускорени процедури. Целта е една – повече сигурност и спокойствие за хората", посочва още Терзиев.

Виолета Иванова
