15-годишен извади кръста на Богоявление в Самоков (ВИДЕО)

15-годишният Ангел Тренчев извади богоявленския кръст от ледените води на река Искър. В традиционния ритуал тази година се включиха над 120 млади момчета и мъже, които показаха решимост и уважение към християнските традиции.

Ритуалът по хвърляне на кръста във водите на река Искър бе извършен от архиерейския наместник отец Михаил Колев. Кметът на Община Самоков инж. Ангел Джоргов поздрави смелия младеж и му връчи парична награда от 200 лв., плакет на Община Самоков и риза с шевици, като пожела здраве на цялото му семейство.

Традицията повелява, че онзи, който извади богоявленския кръст, ще бъде здрав и закрилян през цялата година. Но този ден ни напомня и за нещо повече – за силата на вярата, за смелостта да следваме доброто и за отговорността да пазим духовните си ценности. Нека бъдем единни, да си помагаме и да предаваме тези традиции на младите, защото именно те ни свързват и ни дават опора.

