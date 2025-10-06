Войната в Украйна:

Терзиев назначи нов зам.-кмет по транспорта на София

06 октомври 2025, 13:36 часа 313 прочитания 0 коментара
Столичният кмет Васил Терзиев назначи четвърти заместник-кмет на общината в лицето на Виктор Чаушев, който е и бивш съветник на транспортния министър Георги Гвоздейков. "Към екипа на Столична община се присъединява още един доказан професионалист с визия за развитие на града. Считано от 13-ти октомври, Виктор Чаушев поема ресор "Транспорт и градска мобилност", написа градоначалникът в профила си в социалните мрежи.

Той подчертава, че професионалният му опит е свързан с разработването на комплексни анализи за оптимизация на обществения транспорт. През 2022 г. заема длъжността съветник на министъра на транспорта и съобщенията, където отговаря за транспортния компонент на Националния план за възстановяване и устойчивост и за реформите в обществения транспорт. В Столична община неговият фокус ще бъде върху реформа в обществения транспорт и изработването на актуален транспортен модел за София, който да отразява реалните потребности на гражданите и да предлага устойчиви решения за мобилността в града, става ясно още от екипа на Терзиев.

Снимка: БГНЕС

"София заслужава транспорт и инфраструктура, които са надеждни, модерни и удобни – система, която не просто свързва точките на картата, а създава качество на живот, сигурност и равни възможности за всички граждани. Градът ни има нужда от устойчива мобилност, която да отговаря на ритъма на съвременна европейска столица. Убеден съм, че с експертизата и енергията на Виктор Чаушев ще успеем да направим важната стъпка към модерен, ефективен и удобен транспорт за София", пише още Терзиев.

Самият Чаушев се смята за приближен и до бившия финансов министър Асен Василев. По време на дейността си в Министерски съвет участва в процедурата по доставката на 35 броя едноетажни нулевоемисионни електрически мотрисни влака с капацитет от минимум 200 седящи места на стойност над 1 милиард лева. До назначаването на Чаушев се стигна след подадената оставка от предшественика му на поста Илиян Павлов през април 2025 г.

Ивелин Стоянов
