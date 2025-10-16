Трамваи се сблъскаха на софийско кръстовище (СНИМКИ)

Два трамвая с номера 1 и 6 са се ударили на кръстовището на бул. "Христо Ботев" и ул. "Струга" в София. На място има полиция и аварийни екипи. Няма пострадали хора. Движението на трамваите по бул. "Христо Ботев" в двете посоки е спряно, съобщи БТА.

Снимки: Facebook/Катастрофи в София

Преди дни лек автомобил и трамвай катастрофираха на столичния бул. "Константин Величков" в отсечката между бул. "Тодор Александров" и бул. "Възкресение".