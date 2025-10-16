Войната в Украйна:

"Булгаргаз" поиска поскъпване на природния газ

16 октомври 2025, 16:11 часа 163 прочитания 0 коментара
"Булгаргаз" поиска поскъпване на природния газ

Природният газ да поскъпне с близо 8 на сто през ноември и да се продава за близо 66 лева за мегаватчас без таксите. Това поиска "Булгаргаз" в заявлението си до Комисията за енергийно и водно регулиране.

От "Булгаргаз" аргументират по-високата цена със значителното увеличение на заявките за доставка на газ от техните клиенти, които искат да си осигурят по-големи количества гориво за есенно-зимния период. Това намалява дела, а оттам и влиянието на по-евтиния азерски газ в крайната цена, като оскъпява общия микс.

През следващия месец ще се разчита на доставки на втечнен природен газ и добив от газохранилището в Чирен. Определени количества синьо гориво ще дойдат и по договора с Турската компания "Боташ".

Още: Цената на природния газ в Европа пак тръгна нагоре

Предстои в края на този месец предложението на "Булгаргаз" за 8-процентното поскъпване през ноември да бъде обсъдено и одобрено от енергийния регулатор.

КЕВР определи новата цена на природния газ

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Булгаргаз цена на газа природен газ КЕВР
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес