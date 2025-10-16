Това ли е краят? Катрин Зита-Джоунс поставя кариерата си пред брака с Майкъл Дъглас

Връзката между холивудските звезди Катрин Зита-Джоунс и Майкъл Дъглас изглежда преминава през труден период. Според информация на Radar Online, 56-годишната актриса е взела решение да се отдаде изцяло на нови творчески предизвикателства, оставяйки на заден план семейния уют и времето, което прекарва със своя 81-годишен съпруг.

По думите на източници, актьорът се чувства изолиран и засегнат от факта, че съпругата му посвещава почти цялото си време на работа, докато той прекарва дните си в уединение. Макар Дъглас да не очаква Катрин да се откаже от своите професионални стремежи, различието в темпото и приоритетите започва да се отразява на брака им.

Близки до двойката споделят, че Зита-Джоунс е изпълнена с нова енергия и амбиция, готова да изследва нови професионални хоризонти. В същото време Майкъл Дъглас, който се радва на по-спокойно ежедневие след десетилетия успешна кариера, трудно приема промените в техния ритъм на живот, пише Radar Online.

Различията

Според запознати, Зита-Джоунс е поела по нов път, изпълнен с възможности и нови начинания, докато Дъглас се опитва да намери своето място в тази променена динамика. Не е изключено различията им да доведат до окончателна раздяла, но е възможно двамата да успеят да възстановят баланса в отношенията си.

Катрин Зита-Джоунс и Майкъл Дъглас се запознават през 1998 г. на кинофестивала в Довил, когато актьорът открито признава, че иска да стане баща на нейните деца. Двамата започват връзка и две години по-късно – през 2000 г. – сключват брак на бляскава церемония в Ню Йорк. Те имат две деца – Дилън и Карис, и дълги години са сред най-стабилните холивудски двойки. Въпреки трудни моменти, включително кратка раздяла през 2013 г., успяват да запазят семейството си. Днес, повече от две десетилетия по-късно, връзката им преминава през ново изпитание, свързано с различията в житейския им ритъм и професионалните амбиции на Зита-Джоунс.