Автомобилният сектор и митата потопиха германската икономика: Анализ на Бундесбанк

16 октомври 2025, 15:51 часа 288 прочитания 0 коментара
Германската икономика вероятно е била във състояние на стагнация през третото тримесечие на годината, съобщи централната банка на страната, предадоха ДПА и БТА. В месечния доклад на институцията е написано, че БВП на страната "в най-добрия случай" е останал без промяна в посочения период. Тази прогноза е ревизия надолу спрямо доклада от септември, който предвиждаше лек растеж през третото тримесечие.

Причини за стагнацията

Причините за посочената тенденция са в продължаващата криза в автомобилния сектор, слабостта в индустрията и търговската политика на президента на САЩ Доналд Тръмп.

"Индустрията продължава да страда не само от структурни проблеми, но и от увеличените американски мита,“ се посочва в доклада на Бундесбанк, който отчита, че "производството, реалният оборот и реалният износ на стоки наскоро са намалели".

Най-голямата европейска икономика изпитва продължителен застой след две поредни години на рецесия.

Въпреки обещанията на канцлера Фридрих Мерц за икономическо възстановяване след встъпването му в длъжност през май, БВП е спаднал с 0,3 на сто през второто тримесечие, а докладът на централната банка показва, че третото тримесечие не е донесло съществено подобрение.

Индустриалните поръчки са намалели, а производството е спаднало през август след по-добро представяне на сектора през юли.

Възстановяването в строителния сектор все още се отлага, а потребителите ограничават разходите си.

Бундесбанк вижда лъч надежда в икономическите данни на института "Ифо", които прогнозират по-стабилна индустриална икономика към края на годината. Прогнозите са за растеж на германската икономика от едва 0,1 на сто до 0,2 на сто през тази година, преди да надскочи 1 на сто растеж през 2026 г.

Пламен Иванов
