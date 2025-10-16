Нова кампания повишава информираността за първата долекарска помощ

В Световния ден на кардио-пулмоналната ресусцитация (CPR) - 16 октомври, Столична община дава старт на нова информационна кампания под надслов „Бъди готов – спаси живот“, посветена на значението на първата долекарска помощ и навременната реакция при спешни състояния. Основната цел е да се повиши информираността и подготовката на гражданите на София за оказване на първа помощ, със специален фокус върху внезапния сърдечен арест – едно от най-честите и животозастрашаващи спешни състояния.

Повече за кампанията „Бъди готов – спаси живот“

Кардиологичните заболявания и внезапният сърдечен арест са сред водещите причини за смърт в България. Според медицинските експерти, навременната и правилна реакция от страна на очевидци може да увеличи шансовете за оцеляване на пострадалия в пъти.

Началото на кампанията бе дадено с видео с режисьор Яна Титова, визуализиращо ключовите стъпки при оказване на първа помощ и подчертаващо колко важно е всеки от нас да бъде подготвен да действа в критичен момент.

Кампанията “Бъди готов - спаси живот” е насочена към хора от всички възрасти като специално внимание е обърнато върху младите хора. Информационните материали и видеа от кампанията ще бъдат представени на достъпен и съвременен език в социалните мрежи – Facebook, Instagram и TikTok, за да достигнат до повече млади софиянци и да ги мотивират да придобият основни знания за оказване на първа помощ. Предвиждат се и други активности в самата кампания, през идните месеци, за които ще се публикува подробна информация в каналите на кампанията.

„С тази инициатива искаме да дадем на хората увереност и знания, че могат да бъдат разликата между живот и смърт. Не случайно стартираме кампанията именно днес – на Световния ден на ресусцитацията“, коментира Димитър Петров, Общински съветник от Столична община и един от инициаторите на кампанията.

Кампанията “Бъди готов - спаси живот” е инициатива на Столична община с подкрепата на Фондация “София - Европейска столица на спорта”, а експертната консултация в медицинската материя се осъществява от Академия Първа помощ.