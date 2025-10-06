В Самоков се проведе републикански шампионат по мотокрос

Днес на мотополигон „Ридо“ – Самоков се проведе 8-ият кръг от Републиканския шампионат по мотокрос, в памет на Георги Янакиев. Кметът на Община Самоков инж. Ангел Джоргов подчерта дългогодишната история на мотокроса в града и благодари на всички, които полагат усилия за поддържането на трасето и организацията на състезанията, благодарение на които Самоков продължава да бъде домакин на спортни събития ат висок ранг.

В жест на признание бе връчена купа на ветерана Янко Тричков по случай 75-годишния му юбилей – като благодарност за дългогодишния му принос за развитието на мотокроса в България.

Състезанието събра най-добрите състезатели от страната и чужбина, които демонстрираха майсторство на легендарното трасе.