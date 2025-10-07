Войната в Украйна:

След кризата с боклука в "Люлин" и "Красно село": Общината готви нова обществена поръчка

07 октомври 2025, 08:13 часа 193 прочитания 0 коментара
Пускаме нова обществено поръчка. Ще се обяви до няколко седмици. Трябва като общество да се противопоставим на този рекет. Това каза общинският съветник от ПП-ДБ Бонка Василева в ефира на Нова телевизия. Тя коментира създалата се криза със сметосъбирането в кварталите "Люлин" и "Красно село". Колегата й Станислав Младенов от БСП пък заяви, че до товаположение се е стигнало, тъй като е трябвало да бъде заложена пределна цена за извозване на тон смет.

Според Младенов дългосрочното решение на проблема е да се изгради капацитет в "Софекострой" – фирмата, която почиства "Красна поляна". "Така ще може да се обслужват повече райони и ще имаме еквивалентна цена", подчерта общинският съветник от БСП.

От неделя боклкукът на над 300 000 столичани се събира временно от общинското предприятие за третиране на отпадъци. Причината – изтекъл договор с досегашната фирма и наличие само на един кандидат на новия конкурс, който предлага двойна цена.

Припомняме, че камион на фирма, която предложи цена от 175 лв. за тон, беше подпален и тя оттегли документите си. По този начин остана един изпълнител, който предлага да извърши същата услуга за 400 лв. на тон. Резултатът е криза с боклука в районите "Люлин" и "Красно село".

От Столичния инспекторат призоваха гражданите да събират отпадъците си разделно, тъй като сметоизвозването на боклука от цветните контейнери не е нарушено. На терен от днес ще има доброволци, които ще помагат на хората.

Виолета Иванова
